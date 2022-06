Cellou Dalein à New York : « tout ce qui est aujourd’hui monté pour salir la réputation et l’honneur de votre président ne passera pas »

En tournée aux États-Unis d’Amérique depuis le 14 juin, le président de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) a conféré avec les militants du parti à New York, à l’occasion du dîner gala organisé en son honneur. Devant des militants acquis à sa cause, Cellou Dalein Diallo a réitéré sa volonté d’instaurer la démocratie en Guinée.

Je l’ai dit à Banjul. Je répète ici haut et fort à tous ceux qui m’entendent, l’UFDG continuera son chemin et se battra jusqu’à la victoire. Et la victoire n’est pas loin, croyez-moi. Je voudrais seulement vous rassurer que la victoire n’est pas très loin et elle est de notre côté parce que nous luttons pour la vérité, nous luttons pour la justice



Face à ce combat qui lui est cher, le président de l’UFDG indique qu’il ne reculera devant rien.

« Croyez moi que votre présence ici nous réconforte et nous engage davantage dans la lutte que nous sommes entrain de mener ensemble depuis de longues années pour l’instauration de la démocratie et l’État de droit dans notre pays. L’UFDG s’est engagée devant le peuple de Guinée de garantir à tous les guinéens, l’égalité des droits et l’égalité des chances. Dans notre pays, malheureusement, il y a toujours des forces contraires qui essaient de nous contraindre de reculer mais, nous ne reculeront plus. Il faut que la démocratie soit instaurée. Il faut que les guinéens vivent dans la démocratie, dans l’égalité des droits et des chances. Il faut que les énormes potentialités de ce pays servent au développement de ce pays », a déclaré Cellou Dalein Diallo.

Le président de l’UFDG a mis l’occasion à profit pour répondre de façon voilée à l’audio attribué à Ousmane Gaoual Diallo dans lequel, on attend une voix semblable à celle de l’ancien député de l’UFDG expliquer comment éliminer Cellou Dalein Diallo aux joutes électorales.

« On continue la lutte et on ne laissera pas faire. Et croyez-moi, nous allons arriver à nos destinations. Tout ce qui est aujourd’hui monté pour salir la réputation et l’honneur de votre président et pour l’éliminer, ça ne passerait pas. Ils commencent à se démasquer. On ne reculera pas. On ira jusqu’au bout. Et la Guinée sera gérée au profit de tous ses enfants dans le respect des règles et des principes de la démocratie et de l’État de droit. Il est hors de question de reculer. Je l’ai dit à Banjul. Je répète ici haut et fort à tous ceux qui m’entendent, l’UFDG continuera son chemin et se battra jusqu’à la victoire. Et la victoire n’est pas loin, croyez-moi. Je voudrais seulement vous rassurer que la victoire n’est pas très loin et elle est de notre côté parce que nous luttons pour la vérité, nous luttons pour la justice. Nous luttons pour que les guinéens vivent dans la paix, dans la fraternité, dans l’unité, dans la tolérance. Et nous sommes capables de restaurer ces valeurs. Ils ont commencé à dévoiler ce qu’ils avaient prévus, ça ne peut pas marcher. Cette fois-ci, c’est terminé. Il faut qu’il y ait la vérité. Il faut que soyez préparés pour ce combat ultime pour mettre fin à l’injustice dans notre pays, à l’arbitraire, aux tueries que nous avons vécues et que nous puissions créer les conditions d’une réconciliation et d’une véritable unité nationale autour des valeurs essentielles : la justice, le travail et la solidarité », a martelé Cellou Dalein Diallo.

Après les États-Unis d’Amérique, le président de l’Union des forces démocratiques de Guinée est attendu au Canada.

Sadjo Bah