Cellou Dalein à ses militants : ‘’la sensibilisation est terminée… il est temps maintenant qu’on bouge’’

Va-t-on assister les prochains jours à des manifestations de rue contre l’adoption d’une nouvelle constitution ? Ce samedi 21 septembre 2019, le chef de file de l’opposition guinéenne a appelé ses militant a passer à ‘’l’action’’ et mettre fin à la sensibilisation contre le projet de nouvelle constitution. Pour Cellou Dalein Diallo, la rue est seul langage qu’entend le président Alpha Condé.

« Alpha n’entend qu’un seul langage, c’est celui de la rue. Donc, il est temps maintenant qu’on bouge, on arrête de dire qu’il faut se mobiliser, la sensibilisation doit se terminer pour qu’on passe à l’action, pour qu’on montre à ce monsieur que le peuple de Guinée n’accepte pas son projet », a dit le leader de l’Union des forces démocratique de Guinée (UFDG).

Pour le moment, aucune manifestation d’envergure n’a été lancée par les opposants à une nouvelle constitution. Pour Cellou Dalein, des mots d’ordre de manifestation seront bientôt lancés par le front national pour la défense de la constitution (FNDC) pour barrer la route en changement constitutionnel en Guinée.

« Nous allons très bientôt lancer des mots d’ordre au niveau du FNDC et il faut que l’UFDG soit en première ligne, parce que nous n’accepterons pas et ça doit être clair pour tout le monde. Personne ne va nous intimider, personne ne va nous empêcher de continuer ce combat pour la démocratie, pour l’unité de la Guinée, pour sa stabilité et pour le respect des principes et règles d’un Etat de droit. Soyez mobilisés, la sensibilisation es terminée, c’est bientôt l’action », a-t-il dit.

Thierno Sadou Diallo

+224 626 65 65 39