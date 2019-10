Cellou Dalein à ses militants : ‘’soyez tous prêts pour la marche sur l’autoroute Fidel Castro le jeudi’’

Le Front National pour la Défense de la Constitution (FNDC) compte accentuer la pression sur le gouvernement afin qu’il abandonne son projet de nouvelle constitution. Après avoir organisé pendant trois jours des manifestations de rue, cette organisation qui réunit des acteurs politiques et sociaux va le jeudi 24 octobre prochain, redescendre dans la rue.

L’annonce a été faite ce samedi 19 octobre par Cellou Dalein Diallo, président de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG) lors de l’assemblée générale de son parti.

« Au niveau du FNDC, nous avons décidé d’organiser une marche grandiose le jeudi 24 Octobre 2019 sur l’autoroute Fidel Castro. Une manifestation qui sera élargie sur toute l’étendue du territoire national. Le FNDC déposera partout des lettres d’information dès lundi pour la marche du jeudi comme Bouréma Condé dit que les manifestations ne sont pas interdites », a annoncé le chef de file de l’opposition tout demandant à ses militants de continuer la lutte contre l’adaptation d’une nouvelle constitution.

« l’UFDG a largement contribué à la réussite de cette manifestation. Je suis fier de vous, de votre engagement. Depuis de longues années, vous vous êtes battus pour que règnent la justice et la paix. Cette semaine, des citoyens se sont battus malgré la répression policière et les tueries. Nous avons à la tête de l’Etat des gens qui ont confisqué le pouvoir et les ressources pour réprimer toutes contestations. Il faut que cette équipe dégage, car elle ne se repose sur aucune légitimité. Alpha Condé n’a eu aucun égard sur son serment ou la constitution. Monsieur Alpha Condé veut ramener le compteur à zéro pour confisquer le pouvoir. La richesse du pays est utilisée pour corrompre des leaders d’opinions et leaders politiques. Aucune institution ne fonctionne. C’est le désordre. Mes chers amis, c’est vrai que c’est dur. Mais il faut continuer. On ne relâche jamais », a-t-il dit.

Depuis le début des manifestations de rue en 2011, une centaine de personnes ont été tuées notamment sur l’axe Hamdalaye-Bambeto-cosa. Pour Cellou Dalein, le Président Alpha Condé est le commanditaire de toutes ces tueries.

« Nous sommes à 114 morts. Pourquoi Alpha Condé n’a jamais accepté une commission d’enquête? Vous savez pourquoi ? C’est parce que c’est lui le commanditaire. Vous avez écouté le Premier ministre qui dit qu’il préfère l’ordre à la loi. Voilà donc les tueries, les exactions. Ce sont eux qui exécutent cette barbarie. Vous avez écouté les discours de Damaro, d’Ibrahima Keira, ils sont tous responsables de ces tueries et l’histoire le retiendra. Soyez tous prêts pour la marche sur l’autoroute Fidel Castro le jeudi 24 octobre 2019 », a-t-il dit.

Thierno Sadou Diallo