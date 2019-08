Cellou Dalein : ‘’Alpha Condé pense que comme il a installé les PA c’est terminé, mais il se trompe’’

C’est un appel à la rémobilisation des troupes que le chef de file de l’opposition a lancé ce samedi 17 août au siège national de son parti à La Minière.

Cellou Dalein Diallo qui réclame l’installation des conseils de quartier et régionaux, demande à ses militants de se tenir prêts pour que cette réclamation soit satisfaite par le pouvoir en place.

« Je vous ai dit la dernière fois que nous avons pratiquement épuisé tous les recours administratifs pour l’installation des conseils de quartiers et les conseils régionaux. Nous avons écrit au ministre de l’administration du territoire, nous avons écrit au Premier ministre avec copie à toutes les institutions de la République. Maintenant, nous avons saisi la cour suprême parce que la loi est claire, elle stipule que 15 jours après l’installation des exécutifs communaux, on doit installer les conseils de quartiers et 60 jours après les exécutifs communaux, on doit procéder à l’installation des conseils régionaux. Monsieur Alpha Condé ne veut pas respecter la loi et comme d’habitude on dit qu’on installe pas et avec beaucoup d’arrogance. Soyez prêts à vous battre pour exiger le respect de la loi », a lancé le président de l’union des forces démocratiques de Guinée (UFDG).

Plus loin, Cellou Dalein estime que le président Alpha Condé se trompe en passant que l’installation des P.A a fait fléchir l’opposition.

« Toutes les batailles que nous avons menées, c’est pour exiger le respect de la loi. Pourquoi on ne veut pas installer les conseils de quartiers ? Pourquoi on ne veut pas organiser à bonne date les élections ?

Nous avons beaucoup de défis à relever, il faut que vous restez mobilisés, parce que Monsieur Alpha Condé pense que comme il a mis les PA, c’est terminé mais il se trompe. Il faut que vous soyez prêts pour la lutte jusqu’à la victoire finale », a-t-il ajouté.

L’opposition qui a remporté un bon nombre de quartiers notamment à Conakry lors des élections communales du 4 février 2018, attend toujours l’installation des conseils de quartiers et les conseils régionaux. Récemment, elle a introduit par le biais de ses avocats, un recours à la cour suprême. Le ministre de l’administration du territoire lui, dit ne pas être prêt pour cette installation. L’opposition va-t-elle descendre dans la rue si elle n’obtient pas gain de cause à la cour suprême ? Pour le moment la question reste en suspense.

Thierno Sadou Diallo

+224 626 65 65 39