Cellou Dalein: ''Alpha Condé s'est rendu coupable de parjure, nous allons exiger son départ''

Le départ du président Alpha Condé du pouvoir est désormais le nouveau combat des opposants au projet de nouvelle constitution en Guinée.

S’exprimant ce lundi à la sortie d’une réunion du front national pour la défense de la constitution (FNDC), le chef de file de l’opposition guinéenne a indiqué qu’Alpha Condé n’est plus digne de la fonction présidentielle.

“Alpha Condé n’est plus digne de la fonction présidentielle. Il s’est rendu coupable de parjure, mais il avait déjà envisagé depuis que le président feu Kèlèfa Sall a exprimé sa position par rapport au troisième mandat, monsieur Alpha Condé a décidé de ne pas mettre en place la haute cour de justice, parce que si elle était là, elle l’aurait poursuivi pour haute trahison, parce que le président de la république dans nos textes, bénéficiant du privilège de juridiction, ne peut être entendu et poursuivi que par la haute cour de justice, mais elle n’existe malheureusement pas, c’est déjà une trahison de ne l’avoir pas mis en place”, a déploré Cellou Dalein Diallo, invitant les citoyens à se mobiliser pour demander le départ d’Alpha Condé.

“Monsieur Alpha Condé a juré comme vous le savez, devant le peuple de Guinée et la communauté internationale, de respecter et de faire respecter cette constitution, il a fini son serment en disant ‘’en cas de parjure, que je subisse la rigueur de la loi. La haute cour de justice qui l’aurait poursuivi pour parjure et haute trahison n’étant pas là, le peuple de Guinée va s’en charger. Nous allons demander et exiger son départ parce qu’il n’est plus digne de la fonction présidentielle, parce qu’il a trahi son serment, il a violé de manière récurrente la constitution de la république. Il n’a pas été hauteur et aujourd’hui il veut changer la constitution pour s’octroyer une présidence à vie, le peuple de Guinée doit se mobiliser. Les citoyens guinéens, civils et militaires, tous nous devons nous mobiliser pour sauver notre pays d’une dictature qui risque de s’éterniser”, a alerté le leader de l’UFDG.

Thierno Sadou Diallo

+224 662 76 75 74