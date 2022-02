Cellou Dalein au domicile du maire de Ratoma décédé : « la famille n’est pas seule dans cette épreuve difficile »

Ayant perdu un des leurs, un proche, un collaborateur qui est le maire de la commune de Ratoma décédé ce samedi 26 février en Tunisie, l’UFDG, le parti qui a mené le désormais ex-maire à la tête de cette Mairie n’a pas tenu son assemblée générale hebdomadaire.

Cellou Dalein Diallo accompagné de son vice-président, d’une délégation composée des membres du parti s’est rendu au domicile du défunt.

Au nom de son parti, il a d’abord rappelé ce que fut l’homme au sein de l’UFDG. Ensuite, il dira à sa famille que cette perte n’est pas seulement pour elle mais aussi l’UFDG et à toute la Guinée.

《Aujourd’hui on parle de Issa Soumah en tant que Maire de Ratoma mais je vais vous dire que c’est un militant de première heure de l’UFDG qui s’est battu à Kaloum , à Fria, à Boffa à Ratoma pour l’implantation et le rayonnement de l’UFDG. C’est un ami personnel. Dès le début il est venu se mettre à la disposition de l’UFDG et il n’a pas ménagé son énergie et son temps pour que l’UFDG soit la force politique qu’elle est aujourd’hui. Il est membre du conseil politique de l’UFDG, membre du bureau exécutif de l’UFDG. Et c’est une grande perte certes pour la famille mais Issa n’appartient pas seulement qu’à la famille, il appartient aussi à l’UFDG, c’est un homme droit et généreux. C’est une perte pour toute la nation guinéenne surtout aussi de l’UFDG parce que c’était un militant dévoué et qui a contribué à la conquête de la mairie de Ratoma pendant la campagne pour les communales.Il n’avait ménagé aucun effort. Mais avant 2008, Issa Soumah est avec nous pour implanter le parti, mobiliser les gens, les convaincre .l’UFDG est un parti qui est au service de la République et de tous les guinéens. Malgré la campagne de diffamation, de dénigrement dont nous faisions l’objet, les gens comme Issa ont réussi à convaincre beaucoup de compatriotes que l’UFDG est un parti qui veut œuvrer pour le bonheur de tous les fils du pays. Donc aujourd’hui nous sommes en deuil nous l’a rappelé Kalémodou on ne pouvait pas tenir notre assemblée générale nous sommes tous en deuil. Personnellement c’est un homme que j’ai connu depuis longtemps du vivant du général Lanssana Conté lorsqu’il dirigeait un mouvement de soutien. Donc nous venons dire à la famille qu’elle n’est pas seule dans cette épreuve difficile, elle est avec l’UFDG, elle est avec tous les guinéens. Issa soumah était profondément humain, les membres de la famille ne sont pas seules dans cette douleur. Et nous allons tous prier pour le repos de l’âme de notre collaborateur, de notre maire et de notre ami« , a-t-il indiqué.

Christine Finda Kamano