Cellou Dalein aux militants de l’UFDG : « je viendrai bientôt, ça ne vas pas tarder »

Après quelques semaines d’interruption, l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) a repris ce samedi 27 août, ses assemblées générales, à son siège sis à la minière. La grande nouveauté du jour est l’intervention en direct, par visioconférence de Cellou Dalein Diallo, président du parti, depuis Dakar, la capitale sénégalaise.

Cellou Dalein Diallo a tenu à saluer l’engagement de ses militants de leur combat pour l’instauration de la démocratie en Guinée. Il a rappelé les valeurs pour lesquelles l’UFDG se débat.

« On se bat pour que ce soit régit par les règles et les principes de l’État de droit. Nous nous battons pour garantir à tous les fils de ce pays, l’égalité des droits et l’égalité des chances. Nous nous battons pour instaurer la confiance, la tolérance et la fraternité entre les fils de ce pays. Nous nous battons pour que l’énorme potentiel économique de ce pays soit exploité pour le profit des fils et filles notre peuple. Pour sortir les guinéens de la pauvreté. Je voudrais vraiment vous féliciter pour tout ce que vous avez fait. Vous féliciter pour l’engagement renouvelé que les militants du parti viennent de faire ici avec les comités de soutien. Et croyez-moi que allons réussir parce que nous nous battons pour la Guinée, pour le développement de la Guinée, pour l’unité de la Guinée. Nous nous battons pour l’instauration de la démocratie et de l’État de droit. Je voudrais encore une fois vous renouveler mon engagement pour ces causes nobles au risque de ma vie. Croyez-moi, nous allons y arriver quelque soit les sacrifices », a rappelé Cellou Dalein Diallo

Sans mentionner de date, Cellou Dalein Diallo a promis aux de son parti de revenir très bientôt : « Je viendrai bientôt. Je sais que vous êtes prêts à m’accueillir. Ça ne tardera pas incha Allah », a-t-il promis.

Sadjo Bah