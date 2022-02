Cellou Dalein aux militants de l’UFDG : « Je vous exhorte à la vigilance et à la mobilisation, on ne sait pas ce qui va se passer »

Dans le viseur de la junte militaire depuis quelques jours, le président de l’UFDG ne semble pourtant pas céder à « l’acharnement » dont il se dit être victime. Ce samedi, 19 février, au cours de l’Assemblée générale du parti, Cellou Dalein Diallo a exhorté les militants de l’UFDG à la vigilance et à la mobilisation.



« Je vais vous exhorter vous aussi à la vigilance et à la mobilisation, on ne sait pas ce qui va se passer. Nous sommes partisans de la paix mais il y a des gens qui ne veulent pas de la paix. Je l’ai dit ici à plusieurs reprises que ce n’est pas en rappelant les avantages de la paix, les vertus de la paix qu’on préserve la paix. C’est par la justice et le respect des droits des autres tel que défini par la justice (…). Il y a des choses qu’on peut accepter et des choses qu’on ne peut pas accepter », a déclaré Cellou Dalein Diallo.

Ancien ministre de la république, le président de l’UFDG dont le nom est cité dans le dossier de la vente de Air Guinée est aussi sommé de quitter son domicile de Dixinn port au plus tard le 28 février, à 10 heures, par le patrimoine bâti public.

Sadjo Bah