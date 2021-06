Cellou Dalein chez Soulay Thiâ’nguel : “nous sommes très contents de son retour”

Le président de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) Cellou Cellou Dalein Diallo s’est rendu jeudi en compagnie d’une forte délégation chez Souleymane Thiâ’nguel Bah, rentré lundi après 5 ans d’exil, pour lui présenter ses condoléances suite au décès de son père.

Cellou Dalein Diallo, cité par le service communication de l’Ufdg, a dit toute sa joie de retrouver Soulay Thiâ’nguel, membre du conseil politique et responsable de la cellule de communication de son parti.

“Quand le papa de Souleymane Thiâ’nguel Bah est décédé, j’étais peiné sachant que son fils aîné qu’il aime et qui l’a beaucoup aidé n’était pas présent pour l’accompagner. Le voyant aujourd’hui de retour en famille, je lui ai dit que s’il y a quelqu’un qui peut être plus content que moi, ça serait les membres de sa famille.Je me rappelle chaque jour de la manière dont Thiâ’nguel s’est retrouvé sur la liste des accusés. Lorsqu’il y a eu ce problème [assassinat du journaliste Mohamed Koula Diallo de Guinee7] au siège de l’UFDG, j’étais avec lui. Il n’était même pas sorti dehors. Pendant les enquêtes menées par la gendarmerie, des dizaines de personnes ont été interrogées. Il n’y avait pas Thiâ’nguel sur la liste, personne aussi n’avait prononcé son nom pendant toutes les phases de l’enquête.Aucun officier de justice n’avait prononcé son nom. Aucun juge ne l’a entendu. C’est lorsque que le juge d’instruction avait parlé de l’Ordonnance de renvoi, on a retrouvé son nom dedans.Tout le monde était surpris. J’étais très choqué et étonné. C’était une grave injustice. Et sa condamnation constituait l’une des pires injustices du pays.Voilà comment il a été en exil. Aujourd’hui nous sommes très contents de son retour. Nous prions pour le repos de l’âme de son papa”, a dit M. Diallo dont de nombreux proches collaborateurs croupissent encore en prison.

Thiâ’nguel (?) avait été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour le meurtre au siège de l’UFDG du journaliste Mohamed Koula Diallo.

Noumoukè S.