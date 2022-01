Cellou Dalein : « colonel Doumbouya a risqué sa vie pour faire tomber la dictature… »

L’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG) a repris ses Assemblées Générales hebdomadaires, ce samedi 29 janvier, à son siège à la Minière, en présence de plusieurs responsables du parti et des partis alliés.

Le président de cette formation politique, Cellou Dalein Diallo, qui a présidé cette cérémonie a, pour commencer, remercié le Président de la Transition, Colonel Mamadi Doumbouya, qui a facilité ce retour en faisant « tomber la dictature « , parlant bien entendu du régime d’Alpha Condé.Poursuivant, le président de l’UFDG et de l’ANAD a réitéré une nouvelle fois tout son mécontentement suite à la répartition des membres du CNT en donnant un siège à son parti et ses alliés. « On apprend que dans le CNT, il y a des gens qui ont été concoctés et mis dedans, alors qu’ils ne sont pas proposés par les structures. Ceux qui ont été proposés par les structures, on les a écartés, on a choisi les amis des gens. Il faut qu’on fasse preuve de sérieux. »

Plus loin, cet ancien opposant au régime précédent fait savoir au CNRD qu’il ne peut pas accepter que la transition soit dévoyée. « Il y a des forces rétrogrades, des mains noires qui sont en train de faire des pressions sur le CNRD pour discriminer, pour exclure, pour dévoyer la transition. L’UFDG, l’ANAD, on n’acceptera pas. Nous avons salué toutes les actions positives du CNRD et du gouvernement, nous sommes prêts à apporter notre contribution au succès de la transition, mais on ne pourra pas accepter n’importe quoi. », a-t-il précisé dans son speech.

Pour finir, ce leader politique et ancien Premier ministre a lancé un appel au colonel Mamadi Doumbouya qui a une responsabilité devant l’histoire,dit-il. « Nous savons qu’il a risqué sa vie pour faire tomber la dictature, il faut qu’il résiste aux pressions divisionnistes, exclusionnistes pour qu’il rentre dans l’histoire, pour qu’il fasse tout pour que les mains noires et ceux qui sont animés de mauvaises intentions ne décident pas pour lui. Qu’il décide à son âme et conscience conformément à l’engagement pris devant le peuple de Guinée. »Le leader de l’UFDG a saisi l’occasion pour souhaiter joyeux anniversaire à Elhadj Biro Diallo, ancien président de l’assemblée nationale qui fête ses 100 ans, avant d’appeler ses militants et sympathisants à la remobilisation.

Mamadou Yaya Barry

622 26 67 08