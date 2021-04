Cellou Dalein condamne avec “fermeté les tueries perpétrées à Kouroussa”

Le principal opposant guinéen Cellou Dalein Diallo a condamné dimanche, à travers un post sur son compte Facebook, avec fermeté les tueries perpétrées à Kouroussa, ville de la Haute Guinée.

“Je condamne avec la plus grande fermeté les tueries perpetrées à Kouroussa par les forces de défense et de sécurité en plein mois de ramadan et adresse mes condoléances les plus émues aux familles des victimes et au peuple de Guinée. Il est inadmissible de répondre systématiquement aux revendications légitimes des citoyens par une répression aveugle et sanglante”, écrit-il.

A noter que ces affrontements entre populations et forces de défense et sécurité déployées autour d’une mine d’or ont fait samedi 2 morts par balles, plusieurs blessés et des dégâts matériels importants.

Mediaguinee