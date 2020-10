Cellou Dalein confiant de remporter l’élection : ”je n’appellerai pas à la retenue si…”

C’est dans une longue interview accordée à la Radio Espace FM ce mardi , 3 octobre 2020 que Cellou Dalein Diallo candidat de l’UFDG à la présidentielle du 18 octobre prochain a affirmé qu’il est convaincu qu’il va battre le candidat du RPG. Pour lui, il serait impossible qu’Alpha fasse le score qu’il a eu en 2010.

Cellou Dalein Diallo principal challenger pense que le professeur Alpha Condé n’a aucune possibilité de remporter l’élection présidentielle de ce 18 octobre 2020. Il ajoute en disant que si ce dernier sortait vainqueur de ce scrutin, le ‘’peuple qui aura voté réagira naturellement pour défendre son droit’’.

Comme pour dire que le candidat de l’UFDG n’est pas prêt à lâcher prise.

« Non, je n’appellerai pas à la retenue dans la mesure où il ne peut être déclaré vainqueur le 18 octobre que s’il y a un hold-up électoral. Je n’accepterai pas et je sais que les Guinéens, tous les démocrates et tous les hommes de bonne foi n’accepteront pas », déclare-t-il.

Il convient de préciser qu’il a fait cette déclaration suite aux violences enregistrées dans la ville de Kankan entre les militants du RPG Arc-en-ciel et ceux de l’UFDG en cette campagne électorale. A rappeler que Cellou Dalein Diallo candidat du principal parti de l’opposition a été empêché d’entrer à Kankan fief du RPG Arc-en-ciel par les militants du candidat sortant.

Mamadou Yaya Barry