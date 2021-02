Cellou Dalein déplore ‘’la destruction massive des commerces et maisons d’habitation’’

Le principal opposant au régime de Conakry, Cellou Dalein Diallo a brisé vendredi le silence pour dénoncer la démolition en cours des encombrants physiques à Conakry et ailleurs dans le pays. Dans un post sur Twitter, l’ancien ministre guinéen des Travaux publics a parlé de “destruction massive, sans management et sans indemnisation des commerces et des maisons d’habitation”.

« Je déplore la destruction massive, sans ménagement et sans indemnisation, des commerces et des maisons d’habitation faisant des centaines de sans-abris qui se retrouvent du jour au lendemain privés de leurs seuls moyens de subsistance. Dans ce contexte de crise sanitaire, économique et politique, personne ne peut comprendre cette attitude inhumaine du gouvernement guinéen qui, au lieu de chercher à atténuer les conséquences de la crise sur les pauvres citoyens, l’aggrave.», écrit le leader de l’UFDG.

En 1998, Cellou Dalein Diallo, alors cacique du pouvoir de Lansana Conté, avait été indexé comme celui-là qui a soutenu la casse de Kaporo-rails qui a mis des milliers de Guinéens dans la rue. Accusations que l’opposant a rejetées.

Mediaguinee