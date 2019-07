Cellou Dalein depuis les USA : ‘’très peiné par le décès de mon ami l’artiste Kerfala Kanté’’

Le chef de file de l’opposition guinéenne Cellou Dalein Diallo, en séjour de travail aux Etats-Unis d’Amérique s’est dit « très peiné par le décès de mon ami l’artiste Kerfala Kanté ».

« J’adresse toutes mes condoléances à sa famille et ses proches. Il laisse à la #Guinée un héritage musical important et le souvenir d’un homme pétri de talents, affable et attentionné », a écrit le leader de l’UFDG sur son compte Twitter.

Très peiné par le décès de mon ami l'artiste Kerfala Kante.

J’adresse toutes mes condoléances à sa famille et ses proches. Il laisse à la #Guinée un héritage musical important et le souvenir d’un homme pétri de talents, affable et attentionné. pic.twitter.com/lptZJK0A1v — Cellou Dalein Diallo (@Cellou_UFDG) July 19, 2019

Le chanteur Kerfala Kanté est décédé dans la nuit du jeudi à vendredi dans une clinique privée de Conakry des suites de maladie. Artiste de renom, Sankaran könö, comme l’appelaient affectueusement ses fans, est auteur de plusieurs titres dont le plus retentissant est ‘’mansa ba’’.

Thierno Sadou Diallo