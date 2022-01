Cellou Dalein Diallo à Bissau : les raisons de la visite du président de l’UFDG

Le président de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) a été reçu ce lundi, 17 janvier, par le président de la Guinée-Bissau, Umaro Cissoko Embalo, à Bissau.

Cellou Dalein Diallo indique qu’il s’est rendu dans la capitale de la bissau-guinéenne pour présenter ses condoléances à Umaro Cissoko Embalo suite au décès de Yaya Diallo, ministre de la santé de la Guinée-Bissau.

Le président de l’ANAD souligne avoir échangé avec Embalo des crises politiques et sécuritaires dans l’espace CEDEAO et des problèmes posés par les transitions en Guinée et au Mali.

« Je me suis rendu à Bissau pour présenter mes condoléances au Président Umaro Cissoko Embalo et à la famille de Yaya Diallo, Ministre bissau-guinéen de la justice, décédé récemment à Dakar des suites de maladie. Après les prières pour le repos de l’âme du défunt Ministre, j’ai échangé longuement avec le Président Embalo sur les crises politiques et sécuritaires qui secouent la sous-région ouest africaine et, dans ce cadre, nous avons tout naturellement évoqué les problèmes posés par les transitions en Guinée et au Mali », a écrit Cellou Dalein Diallo, sur sa page Facebook.

Le président de l’UFDG n’a pas pris part à la rencontre tenue entre le président de la transition guinéenne, le colonel Mamadi Doumbouya et certains leaders politiques, au palais Mohamed V, enfin de semaine dernière.

Sadjo Bah