Cellou Dalein Diallo à ses militants : ‘’nous sommes dans une république bananière’’

Le leader de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG) a qualifié ce samedi 20 octobre 2018, le Président Alpha Condé de ‘’dictateur.’’ Cellou Dalein Diallo qui s’exprimait devant ses militants et sympathisants au siège de son parti a déploré la façon dont les conseils communaux et leurs exécutifs sont en train d’être installés.

‘’Si on peut décider que ce sont des gens qui vont désigner de ceux doivent voter pour un maire en lieu et place de ceux qui sont élus, c’est qu’on est devenu fou. A Woundé-Kénéma, on a déployé l’armée et la gendarmerie et on a fait ce qu’ils ont considéré comme une élection du maire et de ses adjoints sans la participation des élus du Bloc Libéral (BL) qui étaient au nombre de 10 et ni des élus de l’UFDG qui étaient 2. C’est ce problème qui continue partout’’, a dit le chef de file de l’opposition tout en qualifiant l’Etat guinéen de voyou.

‘’Lorsqu’on parle d’Etats voyous qui ne respectent pas la constitution et les lois de la République, vous arrivez en Guinée, vous en avez l’exemple, on ne peut pas se comporter comme ça. Lorsque le RPG n’arrive pas à réunir le quorum lui permettant de désigner les maires, on n’installe pas et lorsqu’ils n’y arrivent pas du tout, ils excluent les autres, ils disent qu’ils ne participent pas à l’élection. Nous sommes dans une république bananière. C’est inacceptable. Monsieur Alpha Condé qui revendique 40 ans de combat pour la démocratie et les libertés, c’est le plus grand dictateur qu’on puisse avoir aujourd’hui. En Afrique, on n’a pas pareil’’, a lancé le leader de l’UFDG.

Depuis le début de l’installation des conseils communaux, plusieurs villes de la Guinée ont été émaillées de violences. L’opposition républicaine qui dénonce une installation ‘’illégale et désordonnée ‘’ des maires a repris ses manifestations de rue en organisant deux journées de ville morte et en projetant une marche pacifique le mardi 23 octobre prochain.

Thierno Sadou Diallo

