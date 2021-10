Cellou Dalein Diallo à ses militants à Bruxelles : « Ne comptez pas sur l’UFDG pour régler des comptes »

En Europe depuis quelques jours, le président de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) a tenu ce samedi 23 octobre 2021, un meeting à l’Université Libre de Belgique. Devant ses militants venus de plusieurs coins de l’Europe, Cellou Dalein Diallo a prôné la réconciliation nationale.

Selon lui, l’UFDG n’a plus d’adversaires depuis la chute d’Alpha Condé. Cellou Dalein Diallo a indiqué à ses militants que la prochaine mission du parti qu’il dirige est de réconcilier les guinéens.

« Aujourd’hui, Alpha Condé, c’est du passé. Nous n’allons pas revenir la dessus. Nous avons l’avenir devant nous. La Guinée peut changer et changera avec l’UFDG. Nous allons rétablir la justice et réconcilier les guinéens parce que c’est l’injustice qui oppose les guinéens. C’est l’impunité, la haine et la violence qui opposent les guinéens. Avec l’UFDG, c’est sûr que les guinéens seront réconciliés. Nous n’avons plus d’adversaires. Nous devons montrer nos capacités de rassembler et de réconcilier les guinéens », a expliqué Cellou Dalein Diallo avant d’appeler ses militants à ne pas se venger.

« L’UFDG au pouvoir ne sera pas au service d’un groupe d’individus. Je vous ai dit et répété que ceux qui veulent régler des comptes ne comptent pas sur l’UFDG. La vengeance appelle la vengeance et à l’injustice. Notre mission sera de réconcilier les guinéens. La vengeance appelle la vengeance et à l’injustice », a déclaré Cellou Dalein Diallo.

Sadjo Bah