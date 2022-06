Cellou Dalein Diallo à Sofia pour le 63ème congrès de l’Internationale Libérale

Après les États-Unis d’Amérique, le président de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) est à Sofia, en Bulgarie. Cellou Dalein Diallo prend part au 63ème congrès de l’Internationale Libérale, ouvert ce mercredi 29 juin dans la capitale bulgare.

Le président de l’UFDG a participé en tant que vice président de l’Internationale Libérale à la réunion du comité exécutif.

« Je suis très heureux de prendre part au 63ème Congrès de l’Internationale Libérale qui s’est ouvert aujourd’hui, à Sofia, en Bulgarie, par une réunion du Comité exécutif auquel j’ai participé en tant que Vice-président.

Les travaux reprennent demain et continueront jusqu’au 3 juillet.

« Reconstruire un ordre libéral mondial » est le thème choisi pour ce 63ème Congrès. Les défis du moment comme le changement climatique, la violation récurrente des droits de l’homme, le rétrécissement des espaces de liberté et la crise ukrainienne et ses conséquences feront l’objet de discussions et sans doute de résolutions du Congrès », a faire savoir Cellou Dalein Diallo.

Mediaguinee