Cellou Dalein Diallo après l’ouverture du QG de l’UFDG : « Je me réjoui de retrouver nos locaux »

Après plus d’une année, le président de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) a retrouvé ce mercredi 15 décembre, son bureau sis au quartier général (QG) du parti, à Hamdallaye CBG.

A cette occasion, Cellou Dalein Diallo s’est réjoui de retrouver les locaux de l’UFDG où il pourra désormais travailler en lieu et place de ses domiciles qui lui servaient de lieux de travail.

« Il faut nous féliciter pour avoir réhabilité nos locaux. Vous savez que les forces de défense et des sécurité qui étaient là avaient tout détruit avant de partir. Il a fallu l’aide et le soutien des bonnes volontés pour nous permettre de rééquiper nos bureaux et notre siège. Donc, je voudrais saisir l’occasion pour remercier toutes celles et tous ceux qui ont contribué à la réhabilitation de ces locaux et féliciter encore le colonel Mamadi Doumbouya pour l’acte salutaire qu’il a posé le 05 septembre et qui a permis à l’UFDG de récupérer ses locaux et à ses dirigeants, leurs droits et libertés de voyager. Et surtout aussi, la libération de tous les militants et cadres du parti qui étaient injustement incarcérés », a déclaré Cellou Dalein Diallo avant d’ajouter : « J’ai quitté ici le 20 octobre 2020 lorsqu’on a fait notre déclaration. C’est le premier jour et je me réjoui de retrouver nos locaux. Naturellement, c’est à l’occasion de la tenue de la plénière de l’ANAD. Maintenant, je viens travailler ici au lieu de le faire dans mes domiciles ».

Pour rappel, le siège et le QG de l’UFDG étaient fermés et occupés par les forces de sécurité sous Alpha Condé au lendemain de l’élection présidentielle du 18 octobre 2020.

Sadjo Bah