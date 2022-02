Cellou Dalein au colonel Doumbouya : « il ne faut pas spolier les gens sans respecter les procédures légales »

A l’occasion de l’Assemblée générale de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) tenue ce samedi, 19 février, Cellou Dalein Diallo a invité le président de la transition guinéenne à respecter la continuité de l’État dans le respect des procédures légales.

Le président de l’UFDG soutient qu’il y a une tendance qui met en cause tous les engagements, les conventions, les décisions prises par les gouvernements des anciens régimes.

« le troisième appel que je vais lancer, c’est de respecter d’assurer la continuité de l’État dans le respect des procédures légales. Aujourd’hui, il y a une tendance mettant en cause les décrets, les actes, les conventions, les contrats signés par les anciens présidents ou les gouvernements des anciens régimes », a déclaré Cellou Dalein Diallo

Selon lui, le non respect des engagements pris par l’État guinéen contribue à abîmer l’image de la Guinée et à décourager les investisseurs.

« Il y a des investisseurs qui sont venus obtenir des conventions avec l’État guinéen, ceux qui dirigeaient et c’étaient des élus. Ils ont investi leur argent, leur épargne. Ils ont construit des buildings, des usines, sur la base des documents légaux au regard de nos lois. Lorsque vous dites que vous confisquez les actifs de ces gens, vous confisquez les entreprises, les buildings, les maisons, ça va contribuer à abîmer l’image de notre pays. Aujourd’hui, les pays se livrent à une compétition pour attirer les investissements directs étrangers. Pour cela, il faut la confiance. Mais si chaque régime remet en cause tous les contrats, toutes les conventions qui avaient été signés par son prédécesseur, qu’est-ce qui va garantir que demain un autre ne viendra pas mettre tout en cause. Cette instabilité n’est pas de nature à encourager les investisseurs. Il faut qu’on respecte les procédures légales », a indiqué Cellou Dalein Diallo avant d’ajouter : « Toute convention peut être renégociée. S’il se trouve que la Guinée est lésée, on invite les partenaires de la Guinée. On renégocie certaines parties mais on ne peut saisir ses actifs parce que c’est sa propriété privée au regard de la loi (…). Il ne faut pas spolier les gens sans respecter les procédures légales ».

Pour Cellou Dalein Diallo, seule la justice a la compétence d’exproprier les populations.

Sadjo Bah