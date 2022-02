Cellou Dalein Diallo demande au DG du patrimoine bâti public à reconsidérer sa demande (Copie)

Le président de l’UFDG ne semble pas céder à la détermination du gouvernement de transition à récupérer son domicile sis à Dixinn port. Au lendemain de la conférence de presse qu’il a animée pour défendre « son honneur et sa réputation », Cellou Dalein Diallo a écrit au directeur général du patrimoine bâti public pour lui demander de reconsidérer sa demande lui sommant de quitter son domicile au plus tard le 28 février prochain.

Dans un courrier dont Mediaguinee détient copie, Cellou Dalein Diallo exprime son « étonnement dans cette intimation dont je ne vois nullement la base juridique et qui ignore complètement mon droit de propriété sur un bien qui m’appartient légalement. Je dois aussi regretter qu’elle porte préjudice à ma réputation de citoyen et d’homme politique ».

A travers le courrier, le président de l’UFDG a transmis au directeur général du patrimoine bâti public, les documents relatifs à l’acquisition de son domaine.

Ci-dessous, le courrier de Cellou Dalein Diallo au directeur général du patrimoine bâti public

Sadjo Bah