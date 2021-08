Cellou Dalein Diallo : « des démarches sont en cours pour rapprocher certains partis politiques du FNDC et l’ANAD »

Le président de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) et de l’Alliance Nationale pour l’alternance Démocratique (ANAD) a réagi aux rumeurs qui font état d’un malaise profond au sein de l’ANAD à cause d’un éventuel rapprochement entre certains partis politiques de cette alliance et les partis politiques du FNDC.

Joint au téléphone dans « Mirador » par nos confrères de Fim fm, Cellou Dalein Diallo a reconnu qu’il y a des démarches en cours pour rapprocher l’ANAD et certains partis politiques du FNDC pour faire face à ce qu’il a appelé de « Dictature d’Alpha Condé »

« Il y a effectivement des pourparlers qui ont été engagés entre les partis politiques membres de l’ANAD et les partis politiques membres du Front National pour la Défense de la Constitution (FNDC) à savoir, le Mouvement Démocratique Libéral (MoDeL) de Aliou Bah, le Parti de l’Espoir pour le Développement National (PEDN) de Lansana Kouyaté et l’Union des Forces Républicaines (UFR) de Sidya Touré. Ces pourparlers continuent pour voir quel type de coopération on peut développer entre les partis de l’ANAD et les partis politiques membres du FNDC. C’est une réalité. On a estimé qu’on pouvait dans certains domaines, développer une coopération pour barrer la route à la dictature », a reconnu Cellou Dalein Diallo.

Cependant, le président de l’UFDG assure qu’il n’y a aucune divergence au sein de l’ANAD sur cet éventuel rapprochement.

« Dire que certains partis politiques de l’ANAD ne sont pas d’accord n’est pas du tout vrai. Il n’y a aucune divergence à cet égard. Lorsque la démarche des facilitateurs a été déclenchée, nous avons été saisi et nous nous sommes réunis au niveau de l’ANAD pour savoir qu’est-ce qu’on fait. Et c’est à l’unanimité qu’on a décidé de discuter. Au niveau de l’ANAD, on s’est retrouvé pour savoir quelles suites donner à la démarche des facilitateurs. On a estimé qu’on pouvait discuter avec eux pour savoir ce qui est possible d’être établi comme coopération entre les partis politiques de l’ANAD et les partis politiques du FNDC. C’est dans ce cadre que les discussions ont commencé », a rassuré le président de l’UFDG et de l’ANAD.

Cellou Dalein Diallo soutient mordicus qu’il n’y a absolument aucun malaise et aucune divergence au sein de l’ANAD. Il s’est dit même surpris de voir dans la presse qu’il y a un risque d’implosion au sein de l’Alliance qu’il dirige.

Sadjo Bah