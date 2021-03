Cellou Dalein empêché de se rendre à Abidjan, son passeport confisqué

Visiblement, l’opposant guinéen Cellou Dalein Diallo quittera la Guinée mais pas de sitôt. Ce mardi, alors qu’il était prêt à rallier Abidjan pour prendre part aux obsèques demain du Premier ministre Hamed Bakayoko, décédé le 10 mars dernier en Allemagne, Cellou Dalein a été bloqué. Il lui a été notifié qu’il ne peut pas sortir du territoire.

« L’Internationale Libérale dont je suis Vice-président exécutif m’a demandé de représenter notre organisation aux funérailles de feu Hamed Bakayoko PM de la Côte d’Ivoire et de porter son message de condoléances à SEM Alassane Ouattara, aux membres du RHDP, à la famille du défunt et au peuple ivoirien. Lors de mon départ de Conakry pour Abidjan, je me suis vu de nouveau opposer, sans aucune notification et raison légale, une interdiction de voyager avec confiscation de passeport. Une autre manifestation du gouverner autrement », regrette M. Diallo sur son compte Facebook.