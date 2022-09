Cellou Dalein Diallo en Espagne: « il n’y a pas d’alliance entre l’UFDG et le RPG »

En séjour en Espagne, le président de l’UFDG, Cellou Dalein Diallo, a clairement indiqué samedi lors d’une rencontre avec ses partisans à Lerida, qu’il n’y a pas d’alliance entre sa formation politique et le RPG Arc-en-ciel, l’ancien parti au pouvoir. Extrait…

« (…) L’autre question que vous vous posez souvent, s’il y a un rapprochement, une alliance entre l’UFDG et le RPG. Alors je vais vous dire quelque chose, il n y a pas d’alliance. On se retrouvait dans une situation où nous partagions une préoccupation. Dans le mémo que le RPG a déposé, il a demandé une transition de 16 mois, l’ANAD a demandé une transition de 15 mois, le FNDC politique a demandé une transition de 15 mois. Le fait de demander une transition de 15 mois, ou de 16 mois mettait mal à l’aise le CNRD parcequ’ils avaient dit 38 mois . Certains disaient qu’ils feront 5 mois. Et aujourd’hui, nous nous retrouvons ensemble, pour organiser chacun ses motifs de manifestations, pour exiger le retour à l’ordre constitutionnel, (…) pour exiger le respect de la présomption d’innocence, et pour exiger l’arrêt de spoliation, des accusations, des détentions contre les leaders politiques, l’arrêt du harcèlement judiciaire, l’arrêt de l’instrumentation de la justice. Et nous nous retrouvons aujourd’hui dans une situation où il y a une convergence interne. Mais en plus, j’ai tenu à rassurer les militants, nous avons la vocation d’unir et de servir la Guinée. Unir la Guinée, (…) Même si le pouvoir que le RPG a exercé était dirigé souvent contre l’UFDG, il se trouve que vous avez beaucoup de Guinéens qui ont été soit induits en erreur mais qui militent au RPG. Notre vocation, c’est de rassembler, de réconcilier, de rassurer. On ne peut pas avoir une telle ambition, et dire que vous ne parlez pas avec une partie de la Guinée. Quel que soit ce qu’ils vous ont fait. Il y a un certain nombre de gens, peut-être ils sont coupables, mais la majorité des militants étaient ceux qui étaient par opportunisme, ou par conviction mais c’est des Guinéens. Nous devons demain unir tous les Guinéens, faire en sorte que ce qu’on a vécu n’arrive plus à personne demain. Parce qu’on va mettre en place des garanties suffisantes pour qu’il n’y ait plus de terrorisme d’Etat que nous avons connu (…) depuis l’indépendance . Il y a eu trop trop de victimes de violence d’Etat . Il faut que ça s’arrête .Et pour que ça s’arrête, il faut que les Guineens se retrouvent… », a déclaré l’ancien Premier ministre de feu Lansana Conté.

Christine Finda Kamano