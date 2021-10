Cellou Dalein Diallo : « il n’y a pas eu de dialogue avec le CNRD… »

L’ancien principal opposant au régime d’Alpha Condé continue son offensive médiatique. Dans une interview qu’il a accordée à Nathalie Wakam de Africanews, le leader de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) Cellou Dalein Diallo qui a salué l’arrivée au pouvoir des militaires pour « un retour à l’ordre constitutionnel » a tout de même regretté le manque de dialogue avec le CNRD, la junte qui a pris le pouvoir le 5 septembre sur « la durée de la transition que sur les organes de la transition… »

« Le colonel [Mamadi Doumbouya] avait pris l’initiative de demander aux partis politiques de lui faire des propositions sur les termes de cette transition. Le délai, les institutions, ont modifié tout ça. On a fait cet exercice et on a déposé des mémoires. La Charte, elle, est acceptable et elle est relativement bonne. Il n’y a pas de problème, même si le nombre de sièges attribués aux partis politiques nous paraît un peu faible puisqu’il y en a 15 sur 80 », martèle-t-il.. Mais ce qu’on a déploré un peu, poursuit-il, « c’est le fait qu’il n’y ait pas eu de dialogue avec le CNRD, aussi bien sur la durée de la transition que sur les organes de la transition, le cadre législatif et réglementaire des prochaines élections, etc. Mais jusqu’à présent, je crois qu’il n’y a pas de problème particulier ». [Cliquez ici pour lire l’intégralité de l’interview sur Africanews]

Battu trois fois à la présidentielle (2010, 2015, 2020), Cellou Dalein Diallo est un candidat sérieux à la prochaine élection. Il dirige l’une des formations politiques les plus solides du pays.

Mediagunee