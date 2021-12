Cellou Dalein Diallo invité au 7ème Forum International de Dakar

Après avoir pris part à la 14ème rencontre Europe-Afrique organisée par l’Institut Aspen France et à la 4ème édition African Leadership Awards, aux États-Unis, le président de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) est invité au 7ème forum International de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique.

Le forum qui se tiendra les 6 et 7 décembre, à Dakar, réunira plusieurs chefs d’États africains autour du thème « les défis de la stabilité et de l’émergence de l’Afrique dans un monde post Covid-19 ».

Selon les organisateurs, les participants au 7ème Forum International de Dakar discuteront des sujets relevant de la sécurité et de la paix sur fond de crise sanitaire mondiale.

Le Forum International de Dakar, le septième du genre se déroulera au centre international de conférences Abdou Diouf.

Sadjo Bah