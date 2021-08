Cellou Dalein Diallo : « Je déplore et condamne la négation de ce qui a été fait pendant la 2ème république »

A l’occasion de chacune de ses sorties médiatiques, le chef de l’État guinéen accuse les anciens premiers ministres (Sidya Touré et Cellou Dalein Diallo devenus aujourd’hui ses opposants) de la deuxième république du retard de la Guinée.

Ce jeudi 12 août dans « Mirador », le président de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) a balayé d’un revers de la main les accusations récurrentes du président Alpha Condé.

S’il reconnaît que tout n’était pas parfait lors du régime de Lansana Conté, Cellou Dalein Diallo reconnait par ailleurs que de grands progrès ont été réalisé sous la deuxième république.

« Je déplore et condamne la méconnaissance ou la négation de ce qui a été fait de positif pendant la 2ème république. Je ne dis pas que c’est parfait mais dire que rien n’a été fait et que lui il a pris la Guinée là où Sékou Touré l’a laissé, elle n’était pas là où Sékou Touré l’a laissé. Conté l’a fait progresser, c’est indéniable. Il veut dire que ces premiers ministres qui sont devenus ses opposants étaient les responsables de la décadence économique du pays, du manque de progrès et de résultats pendant la 2ème république. Il s’attaque à ceux qui sont ses opposants » a admis Cellou Dalein Diallo.

Pour le président de l’UFDG, beaucoup de choses hautement positif ont été réalisé sous le régime de Lansana Conté.

« Pour moi, je ne parle pas seulement des aspects économiques ou des infrastructures. Il y a eu la liberté du citoyen. Conté est venu avec la liberté des citoyens. Que ce soit la liberté d’entreprise, la liberté d’association, la liberté de la presse, il a apporté beaucoup à cet égard. Il est aussi le père de la démocratie multipartite » a souligné Cellou Dalein Diallo avant de mentionner les grands acquis du régime de Lansana Conté : « Il y a des progrès importants qui ont été accompli en dehors de la liberté des citoyens. Il y a eu des progrès non négligeable dans tous les secteurs. Au niveau de l’éducation, le taux brut d’inscription à l’école est passé de 26% en 1984 à 80% en 2006 (…). On a créé des centres de santé dans pratiquement toutes les sous-préfectures. Il y a eu des programmes importants que les partenaires ont appuyé grâce aux réformes du général Lansana Conté » a-t-il ajouté.

Selon Cellou Dalein Diallo, la Guinée a fait entre 1990 et 2000 un taux de croissance moins de 5% , la Guinée a pu maintenir le déficit budgétaire en dessous de 5% et l’inflation en dessous de 5%

Sur le plan des infrastructures routières, l’ancien ministre des travaux publics souligne que 2 200 kilomètres de routes revêtues ont été réalisé pendant l’ère Conté.

« Le chantier Conakry – Mamou a été immédiatement engagé sur le financement de la BAD. De Mamou, nous sommes allés à Dabola sur financement de la FED. L’axe Dabola Cisséla financé par le FED aussi. Cisséla – Kouroussa par CSE, Kouroussa – Kankan sur financement de la FED. C’est là que moi j’ai pris le service. C’est moi qui ait finalement négocié cet accord Kouroussa – Kankan avec le pont sur le niger à Yirikiri. Et puis Kankan – Kourémalé, c’est 217 kilomètres qui ont été fait. Donc, de Conakry jusqu’à la frontière avec le Mali, de Conakry jusqu’à la frontière avec la Sierra-Léone, à Pamélap. De Conakry jusqu’à Lola, c’est Conté. Il (Lansana Conté) a laissé 2 200 kilomètres de routes revêtues en réseau interurbain. Et depuis 11 ans que monsieur Alpha Condé est là, en dehors du tronçon N’Zérékoré – Beyla, il n’y a pas eu un kilomètre de plus sur le réseau interurbain revêtu. Il y a eu quelques actions dans la voirie urbaine. En terme d’ouvrages de franchissement, nous avons fait des ponts là où il y avait des bacs. Sur le diani, il y avait un bac entre Sérédou et N’Zérékoré, on a fait un pont. Le pont sur la fatala. On a fait les ponts sur le niger à Yirikiri dans Kouroussa, sur le niger à Djélibakoro, sur le Bafing à la rentrée de Siguiri. Il y a eu l’autoroute Tombo – Gbessia avec les échangeurs. Il y a eu la route Enco5 – Sonfonia qu’on a fait à un million de dollars le kilomètre » a énuméré Cellou Dalein Diallo.

Selon l’ancien premier ministre, l’agression rebelle de 2000 aux frontières sud de la Guinée a perturbé les programmes du régime de Lansana Conté d’aller à leurs bouts.

Sadjo Bah