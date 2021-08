Cellou Dalein Diallo : « Je salue le courage et l’indépendance de la commission électorale zambienne qui a proclamé les résultats issus des urnes »

Après cinq tentatives infructueuses, l’éternel opposant zambien Hakainde Hichilema a remporté l’élection présidentielle du 12 août dernier. Une victoire qui n’est pas passée inaperçue dans les rangs de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG).

Ce mardi 17 août, le président du principal parti de l’opposition guinéenne a salué la persévérance du futur président zambien et le courage de la commission électorale zambienne pour avoir publié les résultats issus des urnes.

« J’adresse mes félicitations à l’opposant Zambien Hakainde Hichilema, dont je salue la persévérance, pour son élection à la Présidence de la République de son pays après 5 tentatives infructueuses.

Je salue également le courage et l’indépendance de la Commission électorale zambienne qui a proclamé les résultats issus des urnes et déclaré l’opposant vainqueur face au président sortant. Je rends hommage au Président Edgar Lungu pour avoir accepté la victoire de son adversaire qu’il a d’ailleurs félicité.

Ces comportements exemplaires doivent inspirer le reste du continent », a écrit Cellou Dalein Diallo.

Le président de l’UFDG a participé à trois élections présidentielles mais soutient mordicus avoir gagné celle du 18 octobre dernier.

Sadjo Bah