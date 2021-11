Cellou Dalein Diallo : « J’étais venu saluer Mamadou Sylla et non assister à une réunion »

Au lendemain de la rencontre entre le ministère de l’administration du territoire et de la décentralisation et les leaders de partis politiques tenue hier mercredi 10 novembre, au palais du peuple, plusieurs figures de la politique guinéenne sont en ce moment même, chez Mamadou Sylla, le président de l’Union démocratique de Guinée (UDG) pour une grande réunion.

Mamadou Sylla et autres leaders politiques, au siège de l’UDG



Le président de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) et de l’ANAD aussitôt arrivé est reparti avant la fin de réunion.

Interpellé à sa sortie, Cellou Dalein Diallo indique qu’il était venu saluer Mamadou Sylla et non participer à une réunion.

« J’étais venu saluer Elhadj Mamadou Sylla et j’ai trouvé qu’ils étaient en réunion. Ils m’ont reçu. Je ne suis pas venu pour assister à une réunion », a brièvement déclaré Cellou Dalein Diallo.

Le départ du président de l’UFDG avant la fin de la réunion laisse présager un profond malaise entre les leaders partis politiques à l’heure de désigner les 15 représentants des partis politiques au conseil national se la transition.

Par ailleurs, Bah Oury de l’UDRG et plusieurs autres leaders politiques sont entrain de se concerter.

