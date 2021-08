Cellou Dalein Diallo : « Les guinéens savent qui était derrière cette rébellion qui a coûté la vie à des centaines de citoyens »

Le président de l’union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) ne digère pas les accusations récurrentes d’Alpha Condé portées contre les anciens premiers ministres de Lansana Conté sur le retard du développement de la Guinée. A l’occasion de la 13ème assemblée générale virtuelle du parti, Cellou Dalein Diallo a rappelé les performances macroéconomique et le développement réalisés pendant le régime Conté.

Toutefois, l’ancien premier ministre a réitéré que les agressions rebelles de 2000 aux frontières du Libéria et de la Sierra-Leone ont freiné le développement de la Guinée.

« En effet, les manœuvres de déstabilisation du régime à travers les complots, les tentatives d’assassinat de Lansana Conté et surtout les agressions rebelles perpétrées à partir de septembre 2000 contre notre pays, avaient fait de la défense de l’intégrité du territoire et de la sécurité des institutions la priorité du gouvernement » a expliqué Cellou Dalein Diallo avant d’ajouter : « Cette situation avait entraîné l’explosion des dépenses de sécurité ayant eu pour conséquences le déséquilibre des finances publiques, la remise en cause de la stabilité macroéconomique et une forte réduction de la capacité d’absorption des financements extérieurs du pays », a-t-il ajouté.

Cependant, Cellou Dalein Diallo martèle que les guinéens savent qui était derrière les agressions rebelles qui ont freiné le développement de la Guinée.

« Les guinéens savent qui était derrière cette rébellion qui avait coûté la vie à des centaines de citoyens civils et militaires dont le brillantissime officier guinéen, le colonel Panival Bangoura, froidement exécuté par les rebelles, à Madina Oula. Les guinéens savent également qui était derrière la tentative d’assassinat du général Lansana Conté au carrefour Enco 5 en décembre 2004 » a conclu l’ancien premier ministre.

Sadjo Bah