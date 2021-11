Cellou Dalein Diallo : « Les jaloux vont jusqu’à nous opposer au CNRD »

A l’occasion de l’Assemblée générale virtuelle (AGVIR) de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) tenue ce samedi, 13 novembre, Cellou Dalein Diallo a admis que les adhésions dont le parti qu’il dirige font l’objet ces derniers temps provoquent des jaloux.

A en croire le président de l’UFDG, les jaloux vont jusqu’à vouloir l’opposer au comité national du rassemblement et du développement (CNRD)

« Merci à ceux qui viennent. Bien entendu que cela suscite de la jalousie. Et nous sommes habitués heureusement à la calomnie, à la médisance, aux critiques subjectives. Et actuellement, cette ruée, cette prise de conscience que l’UFDG est un parti qui a le souci de développer la Guinée, de garantir le respect des droits et de la dignité de tous les fils du pays, cela suscite de la jalousie, de la médisance, de la calomnie. On va jusqu’à nous opposer au CNRD. Même quand un leader dit quelque chose de maladroit, on dit que c’est un proche de Cellou Dalein. On m’attribue des propos que je n’ai jamais tenus. On m’a dit que j’ai dit à Bruxelles qu’avant c’était Alpha Condé notre ennemi mais maintenant, c’est le colonel », a déclaré Cellou Dalein Diallo avant de rappeler le soutien de l’ANAD à la junte militaire.

« Nous nous sommes levés dès le départ pour soutenir leur prise du pouvoir. Le Colonel Mamadi Doumbouya avait libéré nos prisonniers, nos bureaux et avait démilitarisé les quartiers autrefois annexés. Nous en sommes reconnaissants et nous le félicitons avec son équipe. L’ANAD avait fait une déclaration de soutien au CNRD et elle accompagne la transition », a ajouté Cellou Dalein Diallo.

Sadjo Bah