Cellou Dalein : « nous ne voulons pas que ces tueries soient étendues à d’autres communes, qu’elles cessent à Ratoma »

Depuis Dakar, au Sénégal, le président de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) a intervenu en direct par visioconférence à l’Assemblée nationale du parti tenue ce samedi 27 août 2022, à son siège, devant des militants massivement mobilisés pour la circonstance.

Cellou Dalein Diallo a dénoncé les pertes en vies humaines enregistrées ces derniers jours dans la commune de Ratoma lors des manifestations appelées par le FNDC.

Il estime que ces « violences meurtrières » font reculer la Guinée sur le plan des droits humains et de la démocratie. Cellou Dalein Diallo plaide pour que les violences cessent dans la commune de Ratoma et qu’elles ne s’étendent pas dans les autres communes.

« Vous constatez que ces mêmes violences meurtrières continuent encore avec la même intimité de ceux qui sont à l’origine de cette situation (…). Nous constatons que la Guinée recule. Elle continue encore de reculer sur le plan des droits humains, sur le plan de la démocratie. On continue de tuer toujours dans la même commune », a dénoncé Cellou Dalein Diallo avant d’ajouter : « Qu’on épargne la vie des manifestants. Nous ne voulons pas que ces tueries soient étendues à d’autres communes. Nous voulons qu’elles cessent là où elles ont lieu, à Ratoma. Le premier droit de l’Homme, c’est le droit à la vie ».

Cellou Dalein Diallo souligne que depuis la mort de Thierno Mamadou Diallo, élève tué lors des manifestations suite à l’augmentation du prix du carburant, il n’y a pas de justice pour les victimes.

Sadjo Bah