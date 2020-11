Cellou Dalein rejette les résultats de la présidentielle : ‘’j’ai gagné cette élection…’’

Moins de 2 heures après la proclamation par la Cour constitutionnelle des résultats définitifs de l’élection présidentielle du 18 octobre dernier qui donnent Alpha Condé vainqueur dès le 1er tour, Cellou Dalein Diallo qui ne s’avoue pas vaincu a appelé samedi ses compatriotes à défendre leurs suffrages par tous les moyens légaux.

‘’L’Ufdg et l’Anad, profondément attachés au respect des règles et principes de la démocratie et de l’Etat de droit rejettent catégoriquement les faux résultats de l’élection présidentielle 18 octobre proclamés par la Ceni et validés par la Cour constitutionnelle’’, dit M. Diallo qui arrive en 2è position avec 33,49% des voix, loin derrière Alpha Condé qui a obtenu 59,50%.

