Cellou Dalein réplique à Alpha Condé : ‘’les Guinéens vont empêcher cette consultation qui est illégale et inopportune’’

Le principal opposant guinéen Cellou Dalein Diallo a assuré mardi dans un entretien avec France24 que les Guinéens vont continuer à empêcher cette consultation [référendum constitutionnel] qui est illégale et inopportune. Il réplique ainsi à la sortie du président Alpha Condé sur France24 et RFI au cours de laquelle il n’exclut pas de se présenter pour un nouveau mandat à la tête de la Guinée si son parti [RPG] le désignait.

« Je pense qu’il ne pourra pas modifier la Constitution », estime Cellou Dalein. « J’ai cette conviction, les Guinéens n’en veulent pas, ils l’ont montré à plusieurs reprises et je sais qu’ils vont continuer dans les deux ou trois semaines qui restent à empêcher cette consultation qui est illégale, inopportune et qui remet en cause les maigres acquis démocratiques dans notre pays. »

Mediaguinee