Cellou Dalein Diallo révèle : « Un haut responsable du RPG va adhérer à l’UFDG pour se racheter »

A l’occasion de la 17ème assemblée générale virtuelle de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG), Cellou Dalein Diallo a annoncé de nouvelles adhésions au parti qu’il dirige.

Il a révélé qu’un ancien haut dignitaire du RPG a adhéré à l’UFDG. Sans citer de nom, Cellou Dalein Diallo affirme que l’ancien membre du RPG lui a fait de grandes confessions.

« J’ai reçu l’adhésion de quelqu’un, je ne vais pas citer son nom. Il viendra s’expliquer ici. C’est un haut responsable du RPG. Il m’a dit : je vous ai tellement fait du tort à titre personnel. Monsieur le président, je veux adhérer à votre parti. Donnez-moi le temps de me racheter parce que si je meurs avec toutes ces charges dans ma conscience, je ne serai pas à l’aise. Kalémoudou Yansané connait la personne. Un haut responsable du RPG. Elle viendra adhérer à l’UFDG », a révélé Cellou Dalein Diallo.

Par ailleurs, le président de l’UFDG a invité ses sympathisants à se préparer pour accueillir beaucoup de guinéens au sein du parti. Il estime qu’il faut même aller vers certains qui ont fait du mal au parti et à ses militants.

Cellou Dalein Diallo admet que la vraie lutte que mène actuellement l’UFDG est pour l’instauration d’un État de droit et la réconciliation nationale.

Sadjo Bah