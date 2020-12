Cellou Dalein empêché de quitter Conakry : ”je suis déçu…”

Le voyage du Président Cellou Dalein Diallo aujourd’hui sur Bamako via Dakar n’a pas été possible. Le Président y allait pour prendre part aux obsèques de mon ami Soumaila Cissé dont le corps est attendu demain jeudi à Bamako et l’inhumation prévue le vendredi après la grande prière.

Lorsque le Directeur du protocole du Président Cellou s’est présenté au comptoir de Air Sénégal avec le passeport et le billet de ce dernier, il lui a été notifié que sur instruction du Commissaire de l’aéroport la compagnie n’était pas autorisée à faire les formalités de Mamadou Cellou Dalein Diallo. Le directeur du protocole s’est alors mis à rechercher le commissaire pour avoir des clarifications. Après une heure et demi d’infructueuses tentatives de rencontrer l’officier de police, il se résout à renoncer et vient attendre Cellou Dalein au parking. À l’arrivée de Cellou Dalein, le personnel de Air Sénégal lui répète ce qu’il avait dit au directeur du protocole. Président Cellou Dalein se dirigea vers le bureau du commissaire. Mais ce dernier était introuvable jusqu’à la fermeture du vol.

C’est ainsi qu’il décida alors de revenir tranquillement à la maison, déçu d’ avoir été empêché, arbitrairement, d’aller à Bamako accompagner son ami “SOUMI” à sa dernière demeure.

“Je suis d’autant plus déçu que j’avais accepté d’être inscrit sur la liste de ses amis qui devaient prendre la parole pour témoigner et lui rendre hommage” a-t-il déclaré.

