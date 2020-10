Cellou Dalein : ‘’en route pour Kankan, mon cortège a été bloqué à Tokounou par des jeunes du RPG. C’est inacceptable !’’

Le principal opposant guinéen et candidat à l’élection présidentielle du 18 octobre prochain Cellou Dalein Diallo a dans un post sur sa page Facebook qualifié d’inacceptable le comportement des jeunes qui ont bloqué son cortège alors qu’il se rendait à Kankan pour la campagne.

« Mon cortège en route pour Kankan a été bloqué à Tokounou par des jeunes du RPG envoyés de Kankan. Ces jeunes surexcités, arborant les couleurs du RPG, avaient barré la route avec des troncs d’arbres et un véhicule placé en travers et ont sommé mon cortège de rebrousser chemin et d’aller faire campagne au Fouta.

Effrayé par la vague de sympathie et de soutien à ma candidature dans cette région restée jusque-là un bastion du RPG, Alpha Condé a décidé d’empêcher toute activité et de détruire tous les symboles de l’UFDG à Kankan.

Ses partisans multiplient les actes de violence et les discours incitant à la haine contre l’UFDG.

C’est inacceptable ! », écrit-il.