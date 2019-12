Cellou Dalein Diallo était dans le nord-est du Nigeria chez Laamiido Adamaawa

Tous les chemins mènent à Rome. Même ceux qui passent par le Nord du Nigeria, puissant Etat d’Afrique. Visiblement, Alpha Condé n’est pas le seul Guinéen qui fréquente les dirigeants traditionnels du Nigeria. Cellou Dalein Diallo aussi y va. Sans bruit.

Sur un cliché qui circule dans les téléphones, on y voit le chef de file de l’opposition guinéenne reçu par le chef de la région d’Adamaawa, riche Etat dont le nom, selon Wikipedia, vient de Modibo Adama, un chef peul qui a dirigé la résistance d’Usman dan Fodio, dans la région au XIXe siècle.

Avec l’opposant nigérian Atiku Abubacar (73 ans), ex-challenger du président Muhammadu Buhari en 2019 et qui a fait fortune dans les douanes de Lagos, Cellou Dalein Diallo a eu droit à un accueil chaleureux. Des prières et bénédictions ont été faites pour le Guinéen et le Nigérian par le chef Dr. Muhammadu Barkinɗo Aliyu Mustapha.

