Cellou Dalein exprime sa solidarité à l’opposant ougandais Bobi Wine

Dans un post sur sa page Facebook, le principal opposant guinéen Cellou Dalein Diallo a exprimé sa solidarité à l’opposant ougandais Robert Kyagulanyi Ssentamu (Bobi Wine), assigné à résidence surveillée, qui conteste sa défaite à la présidentielle face au président Yuweri Museveni

« J’exprime ma totale solidarité avec l’opposant ougandais Bobi Wine illégalement assigné à résidence au terme d’un processus électoral dévoyé et militarisé. Je condamne cette pratique, de plus en plus fréquente en Afrique, de séquestrer, sans aucune base légale, les opposants qui réussissent, comme ce fut le cas récemment en Guinée, à défier dans les urnes les dictateurs accrochés à la présidence à vie. Reculer face à ces pratiques rétrogrades, c’est enterrer l’espoir de bâtir des États de droit et des sociétés démocratiques sur notre continent », mentionne Cellou Dalein, lui-même mis à résidence surveillée après la présidentielle du 18 octobre, remportée par le président Alpha Condé.

Mediaguinee