Cellou Dalein favorable au statut d’ancien chef d’Etat à Alpha Condé s’il ‘’respecte le choix des Guinéens’’

Au cours de l’assemblée générale de son parti, le président de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG), Cellou Dalein Diallo a déclaré samedi que si le président Alpha Condé s’engage à organiser des élections libres et transparentes à la fin de son second mandat, il pourrait bénéficier du statut d’ancien chef d’Etat.

« Alpha aurait pu se réconcilier avec l’histoire en disant je me suis accaparé de ce pouvoir que je ne méritais pas. J’ai mal géré le pays, j’ai divisé les Guinéens, j’ai instauré le tribalisme, l’ethnocentrisme. Maintenant que j’ai achevé mon besoin de pouvoir, je veux organiser des élections libres et transparentes, et respecter le choix des Guinéens, il se serait rattrapé. S’il le faisait, pourquoi pas dans le cadre d’une politique de réconciliation crédible, lui accorder le statut d’ancien président« , dit Dalein Diallo. Mais ajoute-t-il, avec les péchés des Guinéens que le président Alpha Condé a, il ne fera pas ce qu’il faut faire. Soutenant qu’avec l’idée de changer la constitution, le président Alpha Condé risque de quitter le pouvoir dans le déshonneur.

Dans son intervention, le chef de file de l’opposition est d’abord revenu sur les maux dont souffre le peuple de Guinée sous l’actuel régime, déclarant que la seule chance pour le chef de l’Etat guinéen de se rattraper est de reconnaitre le tort qu’il a causé aux guinéens. Et aussi de dire clairement qu’il rendra le pouvoir une fois après la fin de son second et dernier mandat. Mais, selon, lui : » le hakkè (péché) ne le laissera pas faire, il y en a trop. Donc, il va essayer de forcer, de violer la constitution, de commettre le parjure pour qu’on exige son départ. Et il partira dans le déshonneur, alors qu’il avait toutes les chances de partir dans l’honneur. (…). Vous savez le hakkè, ce n’est pas à l’au-delà, c’est ici-bas. Donc avec le hakkè, il ne fera pas ce qu’il faut faire, il va s’engager dans cette aventure périlleuse de 3è mandat, et on a accepterait pas« .

Plus loin, le leader du principal parti de l’opposition d’inviter toute la population guinéenne à descendre dans la rue le jour où le président Alpha Condé va décider de briguer un 3è mandat pour demander son départ.

