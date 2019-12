Cellou Dalein Diallo : ‘’il n’y aura pas d’élection tant que Kébé sera à la CENI’’

Pour qu’il y ait élections législatives, le chef de file de l’opposition guinéenne pose plusieurs conditions. Cellou Dalein Diallo qui a présidé samedi, 21 décembre, la rencontre hebdomadaire de ses militants à Conakry, a déclaré qu’il n’y aura pas d’élections tant que Salif Kébé sera le président de la commission électorale nationale indépendante (CENI) mais aussi tant que les élections communales du 4 février 2018 ne sont parachevées.

“il n’y aura pas d’élection avec ce fichier, il n’y aura pas d’élection tant que les quartiers et les conseils régionaux ne seront pas installés. Il n’y aura pas d’élections législatives tant qu’il n’y aura pas un fichier qui respecte fidèlement l’état du corps électoral, Il n’y aura pas d’élection tant que Kébé sera à la CENI. Kébé ne dirigera pas la CENI, nous voulons des élections transparentes, des élections équitables et on ne peut pas avoir des élections équitables avec Kébé, on ne peut pas avoir des élections équitables avec ce fichier. On ne peut pas avoir des élections équitables sans que les quartiers, les régions, les conseils régionaux, les conseils de quartier ne sont pas mis en place conformément à la loi”, a lancé le président de l’union des forces démocratiques de Guinée (UFDG).

Par ailleurs, le chef de file de l’opposition a invité ses militants à se mobiliser pour que leurs revendications soient prises en compte.

“Donc, il faut que vous soyez mobilisés pour mener ce combat et exiger le respect de la loi et la réunion des conditions d’une élection équitable, libre et transparente, permettant au peuple de Guinée de choisir maintenant ses députés et demain, son président de la République. Soyez mobilisés, le combat nous allons le mener jusqu’à la victoire, jusqu’à ce que les conditions soient réunies et que nous puissions participer à des élections libres et transparentes sans Monsieur Kébé, mais avec un fichier qui reflète fidèlement l’état du corps électoral avec les quartiers installés, les conseils régionaux installés », a-t-il ajouté.

Les Guinéens sont convoqués aux urnes au compte des élections législatives, le 16 février prochain.

Thierno Sadou Diallo

