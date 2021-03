Cellou Dalein interdit de sortir du pays par le procureur de Mafanco: son pool d’avocats exige la levée de la mesure (Me Béa)

Le collectif des avocats en charge de la défense du président de l’Union des forces démocratiques de Guinée ( UFDG), Cellou Dalein Diallo a, ce jeudi 18 mars saisi le procureur de la république près le tribunal de première instance de Mafanco pour exiger de lui la levée de la mesure d’interdiction de sortir du territoire de leur client. L’information a été confirmée à Mediaguinee par Me Salifou Béavogui.

« Le collectif a appris par voie de presse, avec surprise, tristesse et totale désolation que c’est le parquet de Mafanco qui aurait décidé d’interdire à notre client de sortir du territoire. Cette injustice ne saurait perdurer autre mesure. Il convient d’y mettre un terme dès lors que le parquet ne retient, ne relève aucun fait répréhensible contre notre client. C’est pourquoi, le collectif proteste contre cette injustice et exige la levée de la mesure d’interdiction afin que notre client puisse exercer son droit de circuler librement, de quitter librement le territoire ou revenir tel que consacré par l’article 15 de la constitution », a laissé entendre Me Salifou Beavogui.

Elisa Camara

