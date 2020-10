Cellou Dalein invite Alpha Condé à ‘’un débat contradictoire télévisé’’

Sur sa page Facebook, le leader de l’Union des forces démocratiques de Guinée Cellou Dalein Diallo a invité le président candidat Alpha Condé a un débat contradictoire télévisé.

« Cela lui permettra de faire son bilan et moi de présenter ma vision pour la Guinée. En acceptant ma proposition, il aura pour une fois privilégié la force des arguments et non l’argument de la force », commente-t-il. Et d’ajouter : ‘’j’attends ma réponse’’.

Pour offrir aux Guinéens la possibilité de voter en toute connaissance de cause, j’invite le candidat Alpha Condé à un… Publiée par Cellou Dalein Diallo sur Jeudi 1 octobre 2020

Candidat à l’élection présidentielle du 18 octobre prochain, Cellou Dalein Diallo fait une troisième fois face au président Alpha Condé.

Mediaguinee