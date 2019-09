Cellou Dalein : ‘’j’ai appris plus tard que le jeune soldat qui a tiré sur moi au stade du 28 septembre a été découpé vivant’’

Le président de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) Cellou Dalein Diallo est revenu samedi sur la folle journée du 28 septembre 2009 au stade du même nom à Conakry où 157 manifestants ont été tués, plus de 1000 blessés et de nombreuses femmes violées. C’était sous le règne de la junte dirigée à l’époque par le capitaine Moussa Dadis Camara.

Devant ses militants, ce samedi, le leader de l’UFDG, a déclaré qu' »au stade du 28 septembre, on a assisté à des spectacles insoutenables ».

Je suis sorti de là dans le coma, se rappelle Cellou Dalein, « un militaire a sorti son arme a tiré sur moi. Où est Dalein? où est Dalein? Abdoulaye Sylla, mon garde du corps a pris la balle sur l’épaule. j’étais blessé à la tête, je saignais du nez, de la bouche, les cotes cassées. Je suis prêt à pardonner , mais il faut qu’il y ait la justice ». Accusant le le président Alpha Condé d’être responsable de la non tenue du procès des événements du 28 septembre. Cela, dit-il, pour des calculs politiques.

Plus loin, le chef de file de l’opposition de mentionner : « le jeune soldat qui avait tiré sur moi, j’ai appris plus tard qu’il a été découpé vivant. Je me suis pas réjouis d’une mort aussi cruelle infligée à un compatriote, à un être humain de manière extrajudiciaire, j’ai condamné.(…). Il faut que ça s’arrête par un processus de réconciliation vraie ».

Elisa Camara

+224 654 95 73 22