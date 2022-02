Cellou Dalein : « j’ai libéré provisoirement ma résidence »

Le leader de l’UFDG a perdu lundi la première bataille face au patrimoine bâti public qui l’a sommé de libérer le domaine qu’il occupe à Dixinn Port. L’ex-principal opposant d’Alpha Condé qui s’est plié à la décision du juge des référés du tribunal de première instance de Dixinn (Conakry 2) ne s’avoue pas vaincu.

Dans un post sur page Facebook, M. Diallo a indiqué avoir provisoirement libéré sa résidence « en attendant l’issue de la procédure judiciaire au fond que mes avocats viennent d’engager ». Appelant ses soutiens à rester sereins et à ne pas céder à la provocation ».

« J’ai pris acte de la décision du juge des référés qui s’est déclaré incompétent en dépit des arguments développés par mes avocats.

Cette décision est un déni de justice au regard du droit positif guinéen en vigueur. Néanmoins, j’ai libéré provisoirement ma résidence en attendant l’issue de la procédure judiciaire au fond que mes avocats viennent d’engager.

Je remercie ceux et celles qui m’ont exprimé leur sympathie et leur solidarité. Je leur demande de rester sereins et de ne pas céder à la provocation », écrit le politique.

Yaya Bah