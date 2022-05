Cellou Dalein « jaloux » de Macky et Ouattara pour leurs réalisations : « j’aurais voulu faire comme eux »

Devant ses militants en Gambie, mercredi, 25 mai, le président de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) a avoué être jaloux des présidents Macky Sall, du Sénégal et d’Alassane Ouattara, de Côte-d’Ivoire pour les infrastructures que ces deux dirigeants ont réalisées dans leurs pays respectifs.

Cellou Dalein Diallo, devant un monde acquis à sa cause, indique qu’il aurait voulu faire des infrastructures routières comme Macky Sall et Alassane Ouattara pour que les Guinéens circulent librement à travers le pays.

« Le développement, aujourd’hui il n’y a pas de routes. J’étais au Sénégal, j’ai vu ce que le président Macky Sall a fait comme routes, autoroutes, échangeurs. J’ai vu l’état du réseau routier. J’étais à Abidjan. J’ai vu ce que le président Alassane Ouattara a fait. J’ai vu qu’en Guinée, on ne faisait rien. Je suis jaloux. J’aurais voulu faire comme eux pour qu’on circule librement en Guinée. Mais surtout que les citoyens soient égaux devant les lois. L’égalité des droits, l’égalité des chances et qu’il y ait moins de haine et de violences et qu’on soit unis. Personne n’a choisi d’être Guinéen », a avoué Cellou Dalein Diallo.

Le président de l’UFDG a saisi l’occasion pour appeler ses militants à la mobilisation et à continuer le combat pour l’instauration de la démocratie et de l’État de droit en Guinée.

Sadjo Bah

