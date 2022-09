Cellou Dalein met le cap sur Genève, Milan, Barcelone, Afrique du Sud: « je suis poursuivi avec des charges… »

En dehors du pays depuis plusieurs mois maintenant, Cellou Dalein Diallo, président de l’Union des forces démocratique de Guinée (UFDG) a répondu aux questions de la journaliste [Moussa Yéro Bah] de la radio Espace fm qui lui ont été posées sur son retour en Guinée et sur ce qu’il pense de la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF). Pour commencer, le président de l’UFDG qui était à Berlin (Allemagne) rassure les Guinéens sur son retour. Cependant, sans donner aucune date préalable. Il dit clairement qu’il n’a pas confiance à la justice.

Je suis poursuivi avec des charges extrêmement graves qui ne reposent absolument sur rien

Je ne peux pas rester éternellement en exil. Je vais rentrer mais pour le moment j’ai un programme à l’étranger que je suis en train d’accomplir. Après ici [Berlin], je dois aller à Genève. Après Genève à Milan, après à Barcelone et après je dois aller en Afrique du Sud parce que j’ai des responsabilités, j’ai pris aussi mes fonctions à l’Internationale Libérale en attendant de m’assurer que la justice dira le droit.

« Alors qu’est-ce je pense de la CRIEF, moi je suis poursuivi avec des charges extrêmement graves qui ne reposent absolument sur rien. J’ai des problèmes un peu avec la justice parce que je n’ai pas confiance déjà pour plusieurs raisons. Mais croyez-moi que je vais rentrer en Guinée. Je ne peux pas vous donner une date mais je l’ai dit. Mais je ne peux pas rester éternellement en exil. Je vais rentrer mais pour le moment j’ai un programme à l’étranger que je suis en train d’accomplir. Après ici, je dois aller à Genève. Après Genève à Milan, après à Barcelone et après je dois aller en Afrique du Sud parce que j’ai des responsabilités, j’ai pris aussi mes fonctions à l’Internationale Libérale en attendant de m’assurer que la justice dira le droit. Et si c’est le cas, vraiment je n’ai rien à craindre aussi bien pour la maison de Dixinn que pour Air Guinée. Je n’ai pas voulu aborder ces questions parce que c’est des questions qui, à première vue, paraissent personnelles. Je ne veux pas ennuyer les militants de mon parti par rapport à ces questions comme je l’ai dit.. Bien entendu je ne fais pas confiance à la manière dont on m’a accablé d’infraction disant que j’ai reçu 5 millions de dollars qui étaient le produit de la vente de Air Guinée. Bon ça tout le monde le sait bien sûr que lorsque l’Etat privatise, vend, c’est le Trésor public qui reçoit et je sais aussi que je n’ai joué aucun rôle dans l’exécution de la volonté du président de la République exprimée par un décret. Il y a une loi qui responsabilise un seul ministre pour les privatisations, c’est le ministre de l’Economie et des Finances. Il a fait cette opération sans associer le ministère des Transports. Je connais la loi et je ne peux pas comprendre pourquoi on dit que c’est moi qui ai décidé de vendre et que c’est moi qui ai perçu le produit de la vente . Malgré les démentis d’Elhadj Mamadou Sylla et même de ceux qui ont participé à cette opération mais on voulait coûte que coûte dire que c’est Cellou alors qu’aucun représentant de l’aviation civile, aucun représentant du cabinet n’a participé ni à la liquidation, ni à la mise en place du plan social, ni à l’inventaire des actifs à céder, ni à la détermination de leur prix, ni à la négociation avec le reprenneur ni à l’encaissement des montants et à l’utilisation payés. Donc je ne peux pas faire confiance à cette justice qui m’attribue tout ça alors que ça n’existe dans aucun rapport et aucun témoin ne peut dire ces genres de choses. Je ne suis pas prêt pour l’exil et je reviendrai en Guinée inch Allah », a-t-il déclaré.

Christine Finda Kamano