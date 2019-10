Cellou Dalein : « nous demandons à nos partisans de continuer les manifestations’’

Après une journée de tension dans la capitale guinéenne suite à une manifestation appelée par le front national pour la défense de la constitution (FNDC) contre un changement de Constitution, l’heure est au bilan.

Cellou Dalein qui a été confiné à son domicile (?) accuse les forces de l’ordre d’avoir tiré à balles réelles sur les manifestants, notamment dans la ville de Mamou, en Moyenne Guinée.

Plus loin, le président du principal parti d’opposition en Guinée a demandé aux partisans du FNDC de continuer les manifestations jusqu’à la satisfaction de leurs revendications.

« Il faut se réjouir du succès de la manifestation, les citoyens guinéens ont répondus massivement au mot d’ordre du FNDC. Aujourd’hui vous voyez Conakry, on n’a jamais eu une paralysie aussi générale de la ville que cette fois -ci lors de nos manifestations. Partout à l’intérieur, à Boké, à Kindia, à Dubréka, à Mamou, à Labé, à N’zérékoré, à Siguiri, les gens ont manifesté leur opposition à ce projet de troisième mandat Malheureusement, comme d’habitude, les forces de l’ordre on fait usage de leur arme à feu. Il y a une vingtaine de blessés par balle, un mort et deux dans un état très critique.

A Mamou, il y a dix-huit blessés par balle parce qu’a un moment donné c’est la gendarmerie et la police qui assuraient le maintien d’ordre, mais finalement ils ont sorti l’armée qui tire à balles réelles sur les citoyens. Bilan à Mamou, dix-huit blessés par balles aujourd’hui qui sont à l’hôpital de Mamou.

Nous félicitons les citoyens guinéens, nous les encourageons à continuer les manifestations aujourd’hui, demain et après-demain jusqu’à ce que nous obtenions la satisfaction de nos revendications légitimes. C’est-à-dire qu’il y ait une prise de position claire, ferme et irrévocable par Monsieur Alpha Condé de renoncer au troisième mandat, il faut arrêter la mascarade électorale en cours à l’occasion de ces législatives, se mettre d’accord sur un chronogramme consensuel et respectueux des délais légaux et des délais opérationnels de chacune des opérations. Il faut installer avant, les conseils de quartier et les conseils régionaux, terminer complètement avec les élections locales avant d’aller aux élections législatives. Voilà les principales revendications pour lesquelles on est aujourd’hui mobilisés. Nous le déplorons nous le condamnons, mais avant, nous on est confinés, on a des collègues qui sont arrêtés en détention illégale.

Abdourahamane Sano, Sékou Koundouno et d’autres. Hier, toute la nuit, ils étaient en train de procéder à des arrestations de nos partisans qui sont opposés à cette affaire de troisième mandat. A l’heure actuelle, je ne sais pas combien de prisonniers il y a parmi ceux qui sont opposés à ce projet de troisième mandat parce que toute la nuit ils étaient en train d’arrêter les jeunes. Mais malgré cette campagne d’intimidation, malgré ces arrestations et ces détentions illégales, je constate que les Guinéens sont débout pour dire non au troisième mandat et non à la mascarade. Le chef d’état-major de l’armée avait fait un communiqué qui est de confiner dans le camp le militaire invitant ceux-ci à rester dans les camps. A Mamou, ils ont sorti les militaires du camp qui aujourd’hui à l’heure qu’il est sont entrain de tirer sur les citoyens de Mamou.

Aux citoyens de rester mobilisés, de continuer les manifestations aujourd’hui, demain et après jusqu’à la satisfaction de nos revendications légitime. Nous voulons une démocratie apaisée pour ce peuple, nous voulons qu’il y ait égalité des citoyens, qu’il y ait un État de droit, qu’il y ait des élections transparentes et que le peuple de Guinée puisse choisir ces dirigeants au niveau local, au niveau parlementaire et au niveau présidentiel. Ce n’est pas quelque chose de compliqué, c’est quelque chose qui est consacré dans notre constitution et dans les lois de la République que Monsieur Alpha Condé est entrain hélas de dévoyer », regrette-t-il.

Thierno Sadou Diallo

+224 626 65 65 39