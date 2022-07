Cellou Dalein porte plainte contre le procureur Aly Touré et le président de la chambre d’instruction de la CRIEF Bama

Rebondissement dans l’affaire Air Guinée. Cellou Dalein Diallo, à travers ses avocats a porté plainte contre le procureur spécial Aly Touré et le président de la chambre d’instructionde la CRIEF Mohamed Bama Camara pour « faute ou insuffisance professionnelle ».

Dans la plainte adressée au ministre de la Justice et vice-président du Conseil superieur de la magistrature (CSM), Maîtres Paul Yomba Kourouma et Amadou Timbo Diallo, après avoir énuméré une litanie de griefs contre la procédure, écrivent que « Monsieur Cellou Dalein DIALLO n’aurait dû être cité par la CRIEF qu’en qualité de témoin, non pas de l’exécution des opérations de cession qui relèvent exclusivement du Ministère des Finances mais, de la mise en œuvre de la politique de privatisation du Gouvernement ayant abouti à la dissolution de la société Nouvelle Air Guinée et à la cession de ses actifs ».