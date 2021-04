Cellou Dalein président de la Guinée, ne se vengera pas

Invité ce jeudi 22 avril dans l’émission ‘’Mirador’’ de Fim FM, Elhadj Cellou Dalein Diallo, président de l’Union des forces démocratiques de Guinée, a promis qu’une fois au pouvoir il va privilégier la paix et le pardon. A la question d’un auditeur qui a dit que vu tout ce que l’Etat fait contre sa personne, son parti et tous les militants de l’UFDG, si Cellou Dalein Diallo ne va pas se venger une fois au pouvoir, le principal adversaire politique d’Alpha Condé a répondu sans ambages : « J’ai horreur de l’injustice, j’ai horreur de l’impunité. Mais lorsqu’on est un politique, on accède au pouvoir dans ce pays, il y a des arbitrages difficiles à faire. Mais je privilégie le pardon et la réconciliation. Même ce qu’on m’a fait personnellement, je donnerai l’exemple dans le pardon pour que les Guinéens oublient ce passé douloureux et qu’on s’engage dans un nouveau départ »

Yamoussa Camara

657851102